Slušaj vest

Španski trener Žozep Marija Berokal novi je selektor makedonske muške seniorske reprezentacije, saopštila je Košarkaška federacija Makedonije (KFM).

Kako se navodi, Berokal je iskusan trener sa impresivnim portfeljom, sa više od 35 godina trenerskog iskustva, od čega 21 godinu u profesionalnoj košarci i sa 14 godina iskustva u Evroligi, najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.

"U svojoj bogatoj karijeri glavnog i pomoćnog trenera, Berokal je osvojio ukupno 21 trofej, uključujući dve titule Evrolige i radio je u 13 različitih nacionalnih liga i devet zemalja, što ga čini jednim od najiskusnijih internaciionalnih trenera u evropskoj košarci", piše u saopštenju KFM.

Ističe se da njegov profesionalni angažman obuhvata rad u vrhunskim evropskim klubovima kao što su Barselona, Panatinaikos, Baskonija, Makabi Tel Aviv, Bajern Minhen, kao i u nekoliko nacionalnih prvenstava na najvišem nivou (ACB – Španija, Evroliga, Izraelska liga, Turska liga, Ukrajinska liga).

"Berokal je sarađivao sa nekim od najvećih imena svetske košarke, među kojima su: Svetislav Pešić, Ćavi Paskval, Duško Ivanović, Jorgos Barcokas, Velimir Perasović, Oded Kataš i Gordon Herbert, što dodatno potvrđuje njegov stručni i profesionalni kredibilitet", navodi KFM.

Pored rada sa seniorskim timovima, Berokal ima značajno iskustvo i u razvoju mladih igrača, sa 15 godina rada u omladinskim kategorijama, uključujući osvajanje dve šampionske titule u Španiji sa timovima do 18 godina.

Njegov rad je, navodi se, prepoznat kao sistematičan, disciplinovan i usmeren na dugoročni razvoj igrača i timova.

"Angažovanje gospodina Žozepa Marije Berokala deo je strateškog opredeljenja Košarkaške federacije Makedonije da podigne profesionalne standarde, uspostavi jasan sistem rada i izgradi konkurentnu seniorsku reprezentaciju, u tesnoj vezi sa omladinskim selekcijama", ističe se u saopštenju.

Beta