Selektor Srbije i trener Bešiktaša, Dušan Alimpijević, bio je vidno razočaran nakon ubedljivog poraza svog tima u 16. kolu Evrokupa.

Bešiktaš je doživeo poraz od Trenta (87:74) i tako ozbiljno zakomplikovao sebi život.
Sada dele drugo mesto sa Turk Telekomom sa skorom 11-5, a Trento i Budućnost im dišu za vratom (10-6). Do kraja regularnog dela ostala su još dva kola, a samo prve dve ekipe izboriće direktan plasman u četvrtfinale.

Nakon meča Alimpijević je čestitao rivalu na zasluženoj pobedi.

"Igrali su sa dobrom energijom i imali su sjajan pristup utakmici. Kod njih je sve funkcionisalo savršeno. Mi smo, s druge strane, igrali sa lošim pristupom, bez energije i nismo izgledali onako kako želimo da izgledamo. Oni ni u jednom trenutku nisu odstupili od plana igre, od prve do poslednje sekunde", rekao je srpski trener.

Osvrnuo se i na nastup svoje ekipe:

"Očigledno je da imamo virus u ekipi, ali to nam ne može biti izgovor. Odigrali smo užasnu utakmicu", poručio je Dušan.

