Slušaj vest

Još jedan čuveni srpski sportista uspešno je okončao akademsko usavršavanje na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Marko Jagodić – Kuridža, nekadašnji košarkaški reprezentativac Srbije i bivši prvotimac Crvene zvezde, maksimalnom ocenom je odbranio master rad na master studijskom programu Trener u sportu.

Komisiju su činili mentor doc. dr Milan Pašić, prof. dr Jelena Ivanović i prof. dr Nemanja Ćopić. Odbrani rada sjajnog košarkaša prisustvovali su i Markova supruga i sin.

Jagodić – Kuridža bio je zadovoljan pošto je zatvorio jedno važno poglavlje u životu.

„Tema mog master rada bila je „Analiza takmičarske aktivnosti košarkaške reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu“. Odbrana je bila na dobrom nivou i na taj način sam završio ovaj deo svog usavršavanja. Ovom prilikom želim da se zahvalim profesoru Milanu Pašiću, mom mentoru, koji je u proteklih 4–5 meseci imao pre svega strpljenja za mene i bio mi dostupan u svakom delu dana kako bi mi dao prave savete. Uz njega sam, pišući ovaj rad, napredovao u mnogo stvari i veoma sam mu zahvalan na svemu što je uradio za mene“

Jagodić - Kuridža je istakao veliko zadovoljstvo stečenim znanjme na Fakultetu za sport.

„Košarkom se bavim ceo svoj život, imao sam veliko iskustvo iz prakse, a sada mogu sa sigurnošću da kažem da je znanje koje se dobija na Fakultetu za sport zi te kako primenjivo i koje će nadograditi svakog sportistu, ali i studenta koji tek treba da uđe u svet sporta. Mišljenja sam da akademsko znanje treba više da se koristiti u praksi“.

Svojevrmeno sjajni krilni centar posebno je pohvalio saradnju sa svim profesorima na fakultetu.

„To su profesori sa velikim iskustvom, ali i oni koji su na početku svoje akademske karijere, i kao takvi čine sjajan tim. Svako od njih ima ambiciju da pomogne studentu da usavrši svoje znanje i trude se da budu uvek dostupni studentima za sve što im je potrebno kako bi spremni izašli na ispite. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim i profesoru Milanu Radakoviću, koji me je usmerio ka Fakultetu za sport i upoznao me sa samim fakultetom, čime mi je prilagođavanje bilo znatno lakše“, rekao je Jagodić - Kuridža i potom dodao:

„Znanje koje sam stekao na fakultetu je veoma primenljivo u praksi i već ga mnogi treneri sa kojima sam radio koriste u svojim rutinama. Slušajući profesore, ponekad sam u njima video i trenere. Smatram da akademsko znanje može još više da utiče na sport i potrudiću se da maksimalno ujedinim znanje koje sam stekao sa svojim košarkaškim iskustvom“

O planovima za budućnost Jagodić - Kuridža je rekao:

„Sigurno bih voleo da ostanem u sportu i posle karijere. Sada, kada sam završio master studije, smatram da imam sve što mi je potrebno – i praktično iskustvo i akademsko znanje, koje u budućnosti svakako želim dodatno da usavršim.“, zaključio je Marko Jagodić – Kuridža.