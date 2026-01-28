Košarkaški klub Zenit ozvaničio je dolazak Dejana Radonjića na klupu ruskog tima.
SADA JE I ZVANIČNO: Dejan Radonjić preuzeo Zenit!
Radonjić će tako na klupi nekadašnjeg evroligaša naslediti Aleksandra Sekulića, koji je napustio to mesto.
Crnogorski stručnjak je potpisao ugovor do kraja ove sezone, sa opcijom produženja na još jednu godinu.
Pre dolaska u Rusiju, Radonjić je radio u Turskoj gde je predvodio Bahčešehir.
U svojoj karijeri predvodio je Budućnosti, Crvenu zvezdu, Bajern Minhen i Panatinaikos.
