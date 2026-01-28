Slušaj vest

Ulaznice za meč košarkaša Mege i Crvene zvezde u okviru 17. kola ABA lige puštene su u sredu u prodaju.

Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Meč je zakazan za nedelju 1. februar od 12.00 u "Hali sportova Ranko Žeravica", a ulaznice je moguće kupiti u svim poslovnicama Tickets.rs, kao i onlajn putem istog sajta, prenela je Mega.

Cene ulaznica kreću se od 1.000 dinara za gornji nivo, 5.000 dinara koštaju ulaznice za deo pored terena, dok ulaznice između zapisničkog stola i domaće/gostujuće klupe koštaju 8.000 dinara.

Ulaznice će moći da se kupe i na dan meča od 10.00 na biletarnici Hale sportova.

Zvezda posle 14 odigranih kola zauzima treće mesto u Grupi B ABA lige sa 11 pobeda i tri poraza, dok je Mega sedma sa pet pobeda i devet poraza.

Ne propustiteEvroligaOGLASILA SE CRVENA ZVEZDA: Važno saopštenje za navijače pred novi okršaj u Evroligi!
KK Crvena zvezda
EvroligaKAKAV DAN ZA PARTIZAN! Grobari u transu, F4 Evrolige je postao realnost!
Dante Egzum
Evroliga"ČINI MI SE DA ZVEZDA IMA NEOGRANIČEN BUDŽET!" Čuveni košarkaš crveno-belih zagrmeo: Potpišemo jednog, trećeg, petog... Gde je odgovornost?!
Miler-Mekintajer, Moneke i Grejem
Košarka"AMERIKANKE... KRALJICE, JESI NORMALNA?!" Miličić brutalno iskren o najvećim promašajima Partizana i Zvezde: Znam za Parkera, tako smo mi sa onim malim...
zvezdabarcelona38480.jpg

Novak oduvao bezobraznog novinara! Izvor: Instagram