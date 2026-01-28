Slušaj vest

Legendarni NBA trener Greg Popović posle duže vremena pojavio se u javnosti.

Bivši trener San Antonio Sparsa prisustvovao je utakmici rezervnog tima ovog kluba - Oston Sparsa u "G" ligi.

Greg Popovič Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Scott Coleman / Zuma Press / Profimedia

 Utakmica je odigrana dan uoči njegovog 77. rođendana.

Petostruki šampion NBA je pozdravio navijače, koji su sa suzama u očima gledali kako 77-godišnji trener koristi štap za hodanje i kako mu druge osobe pomažu pri hodu.

Popović je doživeo moždani udar sredinom aprila 2024. godine, a prošle godine se zbog zdravstvenih problema povuka sa trenerske pozicije. Sada obavlja funkciju predsednika košarkaških operacija San Antonio Sparsa.

Greg Popović Izvor: Kurir

"Ludi Srbin", kako je sebe nazvao u jednom intervjuu, bio je na klupi ekipe iz San Antonija od 1996. godine. U međuvremenu je bio i selektor SAD.

