Aleksa Radanov je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji igrač Bajerna iz Minhena, stigao je u redove crno-belih nakon završetka saradnje sa bavarskim timom.

Aleksa je rođen 1. februara 1998. godine i igra na pozicijama dva i tri.

Za nacionalni tim Srbije, novi igrač Partizana je nastupao u kvalifikacijama za evropska i svetska prvenstva još od borbi za plasman na planetarni šampionat 2019. godine. Radanov je 2023. godine prošao i kompletne pripreme reprezentacije za Svetsko prvenstvo u Manili, ali se selektor Pešić nakon poslednjih provera u Kini, ipak odlučio za drugih 12 kandidata.

U klupskoj karijeri, Radanov je pre Bajerna igrao za poljsku Legiju, Mega Basket, Runa Basket iz Moskve, Peristeri, Igokeu, Crvenu zvezdu i FMP.

Aleksa će se priključiti timu po povratku crno-belih iz Milana.

