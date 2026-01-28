PARTIZAN AKTIVIRAO BOMBU! SRPSKI REPREZENTATIVAC POTPISAO ZA CRNO-BELE: Stiže iz Bajerna, nekada igrao u Zvezdi
Aleksa Radanov je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji igrač Bajerna iz Minhena, stigao je u redove crno-belih nakon završetka saradnje sa bavarskim timom.
Aleksa je rođen 1. februara 1998. godine i igra na pozicijama dva i tri.
Za nacionalni tim Srbije, novi igrač Partizana je nastupao u kvalifikacijama za evropska i svetska prvenstva još od borbi za plasman na planetarni šampionat 2019. godine. Radanov je 2023. godine prošao i kompletne pripreme reprezentacije za Svetsko prvenstvo u Manili, ali se selektor Pešić nakon poslednjih provera u Kini, ipak odlučio za drugih 12 kandidata.
U klupskoj karijeri, Radanov je pre Bajerna igrao za poljsku Legiju, Mega Basket, Runa Basket iz Moskve, Peristeri, Igokeu, Crvenu zvezdu i FMP.
Aleksa će se priključiti timu po povratku crno-belih iz Milana.