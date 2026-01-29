KRAJ SJAJNOG NIZA! Rajakovićev Toronto doživeo težak poraz! (VIDEO)
Toronto je na svom terenu izgubio od Njujorka 92:119, i prekinuo svoj niz od četiri uzastopne pobede.
Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 27 poena. Skoti Barns je dodao 17 poena i 10 skokova, dok je Ar Džej Beret upisao 14 poena i osam skokova.
U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Mikal Bridžis sa 30 poena. Odži Anunobi je dodao 26 poena i šest ukradenih lopti, Džoš Hart je upisao 22 poena, dok je Džejlen Branson postigao 13 poena.
Karl-Entoni Tauns je utakmicu završio sa osam poena i 22 skoka.
Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa 29 pobeda i 20 poraza, dok je Njujork nakon svog četvrtog vezanog trijumfa treći sa skorom 29/18.
