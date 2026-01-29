Slušaj vest

Klivlend Kavalirsi savladali su Los Anđeles Lejkerse u noći između srede i četvrtka rezultatom 129:99, a u centru pažnje u jednom trenutku našao se Luka Dončić i to zbog veoma neprijatnog razloga.

Dončić se umalo teže povredio prilikom jednog doskoka, a razlog je - bizaran!

Dončić je šutirao preko igrača Klivlenda, a onda dok je skakutao unazad, skliznuo je sa parketa i izvrnuo zglob, a sve zbog Klivlendovog terena koji je blago uzdignut od zemlje.

Bilo je to krajem treće četvrtine kada je Dončić otišao u svlačionicu, a pukom srećom snimak nije došlo do preloma, već do blagog uganuća. Ipak, čitava hala se zbog Dončića u trenutku sledila, a ovakve situacije definitivno niko ne želi da gleda.

I bez obzira što nije igrao poslednju deonicu, Dončić je bio ubedljivo najefikasiniji igrač svoje ekipe sa 29 poena, šest skokova i pet asistencija, ali nije mogao bez podrške saigrača da se izbori sa ekipom Klivlenda koju je predvodio Donovan Mičel sa 25 poena.

