Slušaj vest

U noći između srede i četvrtka odigrano je ukupno devet mečeva NBA lige.

Nikola Jović imao je očajno veče u porazu Majamija od Orlanda, Toronto našeg Darka Rajakovića prekinuo je pobedničku seriju, a Luka Dončić se umalo teže povredio na meču Klivlenda i Lejkersa.

Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Indijana Pejsersi savladali su Čikago Bulse rezultatom 113:110. Pogledajte detalje sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaLUKA DONČIĆ UMALO TEŽE POVREĐEN! Čitava hala se SLEDILA u trenutku, razlog je - BIZARAN! Ovako nešto niko ne želi da gleda! (VIDEO)
profimedia-1070181975.jpg
KošarkaKRAJ SJAJNOG NIZA! Rajakovićev Toronto doživeo težak poraz! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaJOVIĆEVO VEČE ZA ZABORAV! Očajan učinak Srbina u porazu Majamija!
Nikola Jović
Košarka"LUDI SRBIN" POSLE DUGO VREMENA U JAVNOSTI: Greg Popović došao na utakmicu dan uoči rođendana i rasplakao navijače! Jedva hoda, kreće se uz pomoć štapa...
Greg Popović

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir