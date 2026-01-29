Indijana Pejsersi bili su bolji od Čikago Bulsa.
PEJSERSI BOLJI OD BULSA: Pogledajte kako je Indijana savladala Čikago! (VIDEO)
U noći između srede i četvrtka odigrano je ukupno devet mečeva NBA lige.
Nikola Jović imao je očajno veče u porazu Majamija od Orlanda, Toronto našeg Darka Rajakovića prekinuo je pobedničku seriju, a Luka Dončić se umalo teže povredio na meču Klivlenda i Lejkersa.
Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia
Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Indijana Pejsersi savladali su Čikago Bulse rezultatom 113:110. Pogledajte detalje sa ovog meča:
