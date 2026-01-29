Slušaj vest

Košarkaši Klivlenda savladali su ubedljivo na svom terenu Los Anđeles Lejkerse 129:99, u moguće poslednjem meču koji je Lebron Džejms odigrao u svom Ohaju.

Klivlend je iskoristio priliku da još jednom pokaže Lebronu koliko ga poštuju zbog svega što je uradio u dresu Kavsa. Sredinom prve deonice pustili su sjajnu kompilaciju njegovih majstorija u dresu Klivlenda i tako na trenutak rasplakali svog ljubimca.

Brisao je suze dresom dok je gledao video, da bi na kraju uzeo i maramicu. Emocije su ga potpuno savladale, bio je svestan da možda poslednji put igra u dvorani u kojoj se proslavio.

Nakon meča je i sam potvrdio da mu je ovo najverovatnije poslednja sezona u karijeri.

"Samo pokušavam da sve isprocesuiram, ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Jer ovo mi može biti poslednja sezona. Nisam očito još doneo odluku, ali bi lako mogla da bude poslednja sezona", rekao je Džejms.

Podsetimo, Lebron je u dva navrata nosio dres Kavsa i u Ohaju je ukupno proveo 11 sezona, pre nogo što je 2018. kao slobodan igrač prešao u Lejkerse.