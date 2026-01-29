Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić zbog povrede kolena propustiće i naredni meč sa Bruklin Netsima.

Denver u noći između četvrtka i petka dočekuje na svom terenu Bruklin, a klub je pred ovaj susret saopštio da trener Dejvid Adelman ni na ovoj utakmici neće moći da računa na svog najboljeg igrača.

Biće to 16. uzastopni meč koji će Somborac propustiti zbog hiperekstenzije levog kolena, koju je doživeo 30. decembra na meču protiv Majami Hita.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija

Ukoliko nakon Bruklina propusti i duel sa Oklahomom u nedelju, Srbin će definitivno ispasti iz trke za MVP titulu.

Podsetimo, NBA liga ima pravilo koje zahteva da igrač mora da odigra minimum 65 mečeva u regularnom delu sezone, kako bi konkurisao za individualne nagrade. Nikola bi morao da se vrati na teren u nedelju i odigra sve mečeve do kraja regularnog dela kako bi ispunio kriterijum NBA lige - što je praktično neizvodljivo.