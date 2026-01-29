Atlanta Hoksi srušili su Boston Seltikse.
NBA
HOKSI IZNENADILI SELTIKSE: Pogledajte kako je Atlanta savladala Boston (VIDEO)
U noći između srede i četvrtka odigrano je ukupno devet mečeva NBA lige.
Nikola Jović imao je očajno veče u porazu Majamija od Orlanda, Toronto našeg Darka Rajakovića prekinuo je pobedničku seriju, a Luka Dončić se umalo teže povredio na meču Klivlenda i Lejkersa.
Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia
Bilo je i iznenađenja, pa su Atlanta Hoksi srušili Boston Seltikse u gostima rezultatom 117:106. Pogledajte detalje sa ovog meča:
