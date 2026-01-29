Slušaj vest

U noći između srede i četvrtka odigrano je ukupno devet mečeva NBA lige.

Nikola Jović imao je očajno veče u porazu Majamija od Orlanda, Toronto našeg Darka Rajakovića prekinuo je pobedničku seriju, a Luka Dončić se umalo teže povredio na meču Klivlenda i Lejkersa.

Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Šarlot Hornetsi bili su ubedljivi na gostovanju Memfis Grizlisima rezultatom 112:97, a ovo su detalji sa ovog meča:

