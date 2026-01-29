Golden Stejt Voriorsi savladali su Jutu.
NBA
RATNICI SRUŠILI DŽEZERE! Pogledajte kako je Golden Stejt savladao Jutu (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između srede i četvrtka odigrano je ukupno devet mečeva NBA lige.
Nikola Jović imao je očajno veče u porazu Majamija od Orlanda, Toronto našeg Darka Rajakovića prekinuo je pobedničku seriju, a Luka Dončić se umalo teže povredio na meču Klivlenda i Lejkersa.
Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Golden Stejt Voriorsi srušili su Jutu rezultatom 140:124, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši