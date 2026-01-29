Slušaj vest

U noći između srede i četvrtka odigrano je ukupno devet mečeva NBA lige.

Nikola Jović imao je očajno veče u porazu Majamija od Orlanda, Toronto našeg Darka Rajakovića prekinuo je pobedničku seriju, a Luka Dončić se umalo teže povredio na meču Klivlenda i Lejkersa.

Luka Dončić protiv Klivlenda Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia

San Antonio Sparsi stigli su do važne pobede protiv Hjuston Roketsa u gostima (111:99), a ovo su detalji sa ovog meča:

Detalj sa meča Memfis Šarlot

