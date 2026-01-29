"Mislim da smo imali dobar žreb, da smo u grupi u kojoj sa svakim protivnikom možemo da igramo. Naša selekcija je jako talentovana što je i dokazala na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu gde smo bili prvi. Meni je veoma drago da je generacija uspostavila kontinuitet i što će moći na ovom prvenstvu da dokaže da su, siguran sam, svi ti igrači napredovali u klubovima i da dolaze još bolji. Očekuje nas zanimljiv i dobar šampionat i ja sam vrlo optimističan. Očekujemo dobro i organizovao prvenstvo što je uvek i slučaj kada je Turska domaćin", rekao je Krstić, preneo je zvanični sajt KSS.