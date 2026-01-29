Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 sati u "Beogradskoj areni" igraju protiv Dubaija u meču 25. kola Evrolige.

Zvezda je u fantastičnoj seriji od tri uzastopna evroligaška trijumfa i sa učinkom 14-10 zauzima desetu poziciju, dok je Dubai na učinku 11-13 i 12. je na tabeli.

U prvom delu sezone Dubai je kao domaćin bio bolji od crveno-belih rezultatom 102:86. I tada i sada glavni sudija meča biće isti što je nesvakidašnja situacija.

Foto galerija iz Dubaija

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Dubai, a uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Huanu Karlosu Garsiji kome će pomagati sunarodnik Karlos Kortes i Toma Bisuel iz Francuske.

Zanimljivo, Garsija je oba puta sudio Zvezdi i u duelima sa Žalgirisom, a ekipa trenera Saše Obradovića u njima bila polovična.

Kurir sport / Sportske.net

