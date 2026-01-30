Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su pred svojim navijačima Bruklin Netse rezultatom 107:103.

Nagetsi su odlično otvorili meč, u drugoj deonici u jednom momentu otišli na velikih +19, ali Bruklin se nije predavao. Na krilima Portera i Terensa Mana uspeli su da se vrate u meč, ali nisu imali snage za potpuni preokret.

U ključnim momentima odgovornost je preuzeo Džamal Marej, koji je u poslednjih 2:26 minuta ubacio čak devet poena i tako pokvario Porterov povratak u Bol arenu.

Marej je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 27 poena, a pratili su ga Tim Hardvej Junior sa 25 i Pejton Votson sa 19.

Ubedljivo najbolji u poraženoj ekipi bio je bivši as Denvera Majkl Porter Džunior koji je meč završio sa 38 poena i 10 skokova.

Zanimljivo, njega je prvi na terenu dočekao Nikola Jokić, koji je i ovaj meč zbog povrede ispratio sa klupe. Nikola je odradio zagrevanje, proćaskao malo sa bivšim saigračem na terenu, a onda obukao odelo i sa klupe ispratio meč.

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium