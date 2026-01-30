Slušaj vest

Ozbiljan maler poterao je tim iz Kolorada ove sezone.

Konačno su Nagetsi sastavili tim za najveće domete, ali povrede im ne daju mira.

U novembru su bez dvojice startera - Kristijana Brauna i Erona Gordona, 24. decembra se povredio Kem Džonson, a 30. su na duže vreme ostali i bez svog najboljeg igrača Nikole Jokića. U međuvremenu, probleme sa povredama imali su Strouter, Marej, Valančijunas... srećom, ne ozbiljnije prirode.

Gordon se vratio na teren posle dva meseca pauze zbog problema sa zadnjom ložom i posle par mečeva sa ograničenom minutažom doživeo peh. Obnovio je povredu i sada ga ponovo čeka duža pauza.

Iz kluba su saopštili da iskusnog asa minimum šest nedelja nećemo gledati na terenu.

Kako bi izbegao sličan scenario, Denver ne žuri sa Jokićevim povratkom. Srbin trenira sa ekipom, odradio je sinoć i zagrevanje pred meč sa Netsima, ali još uvek nije spreman za povratak. Očekuje se da bi mogao da zaigra tokom sledeće sedmice.