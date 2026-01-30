Slušaj vest

U prvom ovosezonskom duelu ova dva tima, Partizan je u Rumuniji pobedio 92:85.

Beogradski crno-beli su svoju prethodnu utakmicu odigrali u četvrtak, kad su u 25. kolu Evrolige na gostujućem terenu izgubili od Olimpije iz Milana 79:85.

Mitar Bošnjaković Foto: Igokea / Marija Vuruna, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Košarkaš Partizana Mitar Bošnjaković rekao je da njegova ekipa, uprkos problemima koje ima, ne sme da traži izgovore u predstojećem meču i da mora da uz maksimalno zalaganje izbori pobedu u tom duelu.

"Stižemo pravo s puta na trening gde ćemo raditi na pripremi utakmice protiv Kluža. I prva utakmica protiv njih je bila veoma zahtevna, a zbog svih okolnosti, naročito povreda i zgusnutog rasporeda očekujem da ova bude još zahtevnija. Sa naše strane ništa od toga ne sme da bude izgovor, moramo da damo sve od sebe i izborimo se za pobedu", kazao je 19-godišnji košarkaš crno-belih.

Partizan je drugi na tabeli Grupe A sa 13 pobeda i jednim porazom, dok je Kluž treći sa skorom 9/5.

