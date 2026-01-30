Slušaj vest

Posle mesec dana odsustva zbog povrede, Nikola Jokić se vraća na parket.

Detalji sa utakmice Majami - Denver, Jokić protiv Jovića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako prenose američki mediji, Jokić će na teren već večeras na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa.

Duel Denvera i Klipersa igra se u tri ujutru po srpskom vremenu.

