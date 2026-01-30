Duel Denvera i Klipersa igra se u tri ujutru po srpskom vremenu
UDARNA VEST IZ AMERIKE! NIKOLA JOKIĆ SE VRAĆA NA TEREN: Sjajne vesti iz NBA! Evo kada Srbin izlazi na parket
Posle mesec dana odsustva zbog povrede, Nikola Jokić se vraća na parket.
Detalji sa utakmice Majami - Denver, Jokić protiv Jovića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Kako prenose američki mediji, Jokić će na teren već večeras na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa.
Duel Denvera i Klipersa igra se u tri ujutru po srpskom vremenu.
