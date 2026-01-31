Slušaj vest

Posle jednomesečne pauze zbog povrede kolena Nikola je izašao na teren i izdominirao u svom prepoznatljivom stilu.

Za svega 25 minuta igre zabeležio je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija.

Nakon meča priznao je novinarima da mu nije bilo lako da sa strane posmatra ekipu.

"Gledanje utakmica mi je oduzelo više energije nego igranje. Bio sam emotivno ispražnjen, urlao sam na televizor! Poslednje dve utakmice sam morao sebi da kažem da se smirim i samo gledam" priznaje Srbin i dodaje:

"Srećan sam zbog momaka, svi su sumnjali u njih, a oni su dokazali da mogu da pobeđuju velike utakmice".

Otkrio je Nikola i zašto je ubrzao povratak na teren.

"Iskreno, rad sa Felipeom (kondicionim trenerom) je toliko neprijatan da sam ubrzao proces oporavka samo da ne bih morao više da treniram sa njim nasamo! To je najiskreniji odgovor koji mogu da vam dam", nasmejao je novinare svojim odgovorom Jokić.

Nikola Jokić Foto: Screenshot

Otkrio je Nikola i kako se osećao nakon povrede. Postojala je bojazan da je pokidao ligamente kolena - srećom, najgori scenario je ipak izbegnut.

Nikola se u potpunosti oporavio i bez straha nastavlja tamo gde je stao.

"Ponosan sam na to kako se spremam preko leta. Zaista verujem da me "Onaj odozgo" čuva jer zna da radim sve kako treba. Samo sam se nadao da će me zaštititi, što se i desilo. Nisam imao strah pri kretanju, što je bio jasan znak da sam spreman", otkrio je Jokić.

Na kraju se malo i našalio sa pripadnicima "sedme sile". Na pitanje da li su mu oni nedostajali u proteklih mesec dana, dao je kratak i jasan odgovor:

"Ne!"