Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći na svom terenu ekipu Klipersa, uz sjajnu partiju našeg Nikole Jokića, kome je u "Bol areni" priređeno sjajno iznanađenje.

Povratak na teren posle najduže pauze u NBA karijeri. Foto: Screenshot

Posle jednomesečne pauze zbog povrede kolena Nikola je ponovo izašao na teren, a baš na njegovom velikom povratku organizovano je veče srpskog nasleđa u Denveru (Serbian Heritage Night). Igralo se na poluvremenu srpsko kolo na terenu "Bol arene", dok su na tribinama dominirale srpske zastave i obeležja naše zemlje.

Sjajna atmosfera dodatno je motivisala Nikolu da ostavi odličan utisak na svom velikom povratku. Plesao je i Srbin na terenu - za 25 minuta zabeležio je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija.

