Slušaj vest

Vratio se posle jednomesečne pauze i nastavio tamo gde je stao - kao da se ništa nije dogodilo!

Propustio je Nikola Jokić 16 uzastopnih mečeva zbog neugodne povrede kolena, a onda se vratio na teren odmah izdominirao u svom prepoznatljivom stilu.

Denver je prethodne noći na svom parketu savladao Los Anđeles Kliperse, a najzaslužniji za trijumf ekipe iz Kolorada bio je upravo Nikola Jokić.

Iako je na terenu proveo samo 25 minuta, uspeo je da zabeleži impresivan dabl-dabl, upisao je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija i tako postao prvi igrač u istoriji koji je ostvario ovakav učinak u tako kratkom intervalu (30/10/5).

Pogledajte najbolje poteze Srbina na ovom meču:

Igrao je Nikola od starta sezone košarku života, pomerao granice i bio glavni favorit za MVP priznanje, a onda se desila povreda i u prvi plan je ponovo iskočio Šej Gildžes-Aleksander.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Nikola se vratio na vreme i ostao u trci, ali zbog pravila NBA lige do kraja regularnog dela sezone može da propusti samo jedan meč ukoliko želi da ostane u konkurenciji za prestižnu nagradu, koja mu po svemu što je prikazao - aposlutno pripada.

A oni nek je ponovo poklone Šeju ili nekom drugom, ako ih nije sramota....

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ NAPRAVIO ŠOU NA KONFERENCIJI, NOVINARI VRIŠTALI OD SMEHA Urlao sam na TV, toliko je bilo neprijatno da sam morao da ubrzam povratak! Čuva me "onaj odozgo"
Nikola Jokić
KošarkaSRPSKO KOLO NA TERENU I TROBOJKE NA TRIBINAMA - KAKVA MOTIVACIJA ZA NIKOLU! Spektakl na Jokićevom povratku, sve je bilo u znaku njegovog zavičaja!
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ SE VRATIO - U VELIKOM STILU! Izašao na teren posle mesec dana pauze i ispisao istoriju! Bogdanovi Klipersi nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaUDARNA VEST IZ AMERIKE! NIKOLA JOKIĆ SE VRAĆA NA TEREN: Sjajne vesti iz NBA! Evo kada Srbin izlazi na parket
Nikola Jokić

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium