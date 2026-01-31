Slušaj vest

Vratio se posle jednomesečne pauze i nastavio tamo gde je stao - kao da se ništa nije dogodilo!

Propustio je Nikola Jokić 16 uzastopnih mečeva zbog neugodne povrede kolena, a onda se vratio na teren odmah izdominirao u svom prepoznatljivom stilu.

Denver je prethodne noći na svom parketu savladao Los Anđeles Kliperse, a najzaslužniji za trijumf ekipe iz Kolorada bio je upravo Nikola Jokić.

Iako je na terenu proveo samo 25 minuta, uspeo je da zabeleži impresivan dabl-dabl, upisao je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija i tako postao prvi igrač u istoriji koji je ostvario ovakav učinak u tako kratkom intervalu (30/10/5).

Pogledajte najbolje poteze Srbina na ovom meču:

Igrao je Nikola od starta sezone košarku života, pomerao granice i bio glavni favorit za MVP priznanje, a onda se desila povreda i u prvi plan je ponovo iskočio Šej Gildžes-Aleksander.

1/4 Vidi galeriju Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Nikola se vratio na vreme i ostao u trci, ali zbog pravila NBA lige do kraja regularnog dela sezone može da propusti samo jedan meč ukoliko želi da ostane u konkurenciji za prestižnu nagradu, koja mu po svemu što je prikazao - aposlutno pripada.

A oni nek je ponovo poklone Šeju ili nekom drugom, ako ih nije sramota....