Očekuje se da će Bogdan biti u sastavu za meč protiv Finiksa.
SJAJNE VESTI STIŽU IZ AMERIKE: Bogdan Bogdanović se vraća!
Problemi sa povredama zadaju ozbiljne probleme Bogdanu Bogdanoviću u njegovoj devetoj NBA sezoni.
Kapiten Srbije nije igrao od 26. decembra, kada se na utakmici protiv Portlanda požalio na povredu i napustio teren posle svega dva minuta igre.
Detaljnih informacija nije bilo, Klipersi su iz meča u meč obaveštavali javnost da zbog povrede neće biti u sastavu, ali niko nije znao kada se očekuje njegov povratak na teren.
Američki mediji sada prenose da će Bogdan biti na raspolaganju treneru Tajronu Luu u nedelju na meču protiv Finiksa.
Podsetimo, srpski košarkaš je zbog brojnih problema sa povredama ove sezone odigrao samo 16 utakmica.
