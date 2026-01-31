"Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke. Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati drugačiji mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovde da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji deo košarke koji u ovom momentu on ne razume."