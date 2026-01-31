TRENER PARTIZANA PROGOVORIO O MURINENU - SADA JE JASNO ZAŠTO NE IGRA: Nećeš postati igrač na osnovu "hajlajtsa"! Momak samo o jednoj stvari razmišlja!
Trener Partizana, španski košarkaški stručnjak Đoan Penjaroja, otrkio je zašto talentovani Finac Mika Murinen ne igra.
Iako zbog brojnih povreda rotacija skraćena, Murinen ne dobija šansu, pa je Penjaroja u razgovoru za "Mondo" objasnio i zašto.
"Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke. Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati drugačiji mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovde da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji deo košarke koji u ovom momentu on ne razume."
Na utakmici protiv Splita viđen je i simboličan trenutak: Murinen ulazi u igru, pravi nekoliko grešaka, izlazi, pa se posle razgovora vraća na parket. Penjaroja je objasnio da problem nije u greškama.
"Nije tu stvar grešaka, mlad igrač mora da greši, prihvatam to kod mladog igrača. Da bi naučio i napredovao mora da greši. I njegovi saigrači prihvataju da je mlad, ali to se prihvata kada treniraš na 100 odsto i kada imaš mentalitet u kom želiš da učiš."
Na direktno pitanje, da li je osnovni problem pristup, Penjaroja je odgovorio:
"Da nije tako...", zaustavio se Španac.
Kurir sport/Mondo