Delegacija Košarkaškog saveza Srbije, na čelu sa potpredsednikom za finansije i marketing Filipom Sunturlićem i predstavnicama sektora marketinga KSS Natašom Kovačević Stojaković i Anom Radović, zajedno sa predstavnicima partnera KSS Voda Vode, Triglav osiguranja i PanGrafa, posetili su prostorije HISBAS Centra.

Tom prilikom, potpredsednik Sunturlić, Slavica Anokić i Nikola Pujić iz Triglava i Marija Kalinić, predstavnica PanGrafa, podelili su 90 paketića deci uključenoj u programe ove institucije.

"HISBAS Centar pruža stručnu podršku deci i porodicama kroz procene i savremene terapijske programe, sa ciljem da terapije budu dostupne i usmerene na konkretan napredak. Posebno nam znači što nas je KSS podržao kroz kampanju „Doniraj terapiju“. Zajedno sa njima i drugim donatorima obezbedili smo 100 tretmana za decu, a sada su ovim predivnim humanitarnim gest učinili da se naši mališani dodatno obraduju i osete pažnju i podršku zajednice. Zahvalni smo na podršci, poverenju i partnerstvu koje su nam ukazali. Radujemo se nastavku saradnje i zajedničkim akcijama koje donose stvarnu promenu u životima dece i njihovih porodica", rekla je Šeherzada Halimović, direktorka HISBAS Centra.

Potpredsednik KSS za finansije i marekting Filip Sunturlić imao je puno lepih reči o ovom događaju.

"Zahvalio bih se udruženju HISBAS na toploj dobrodošlici i izdvojenom vremenu. Upoznali smo se sa načinom na koji udruženje funkcioniše, ali i sa izazaovima sa kojima se suočavaju kako bi pružili potpunu negu deci kojoj je to najpotrebnije. Zahvalio bih se našim poštovanim partnerima Triglav osiguranju, Voda Vodi i PanGrafu na podršci i učešću u ovoj akciji. Košarkaški savez Srbije se, kao društveno odgovorna federacija, trudi da iz godine u godinu, pruži podršku organizacijama čiji rad je prepoznatljiv, ali i da podigne svest ljudi o problemima sa kojima se oni suočavaju. Sa HISBAS-om smo prošlog meseca učestvovali u akciji „Doniraj terapiju“, a čvrsto verujem da ćemo saradnju nastaviti i u budućnosti".

Nataša Kovačević Stojaković, predstavnica sektora marketinga KSS, takođe je bila puna utisaka.

"Danas smo u udruženju HISBAS imali priliku da upoznamo decu čija svakodnevica i istrajnost zavređuju pažnju. Najsnažniji ukupni utisak je da ponekad nismo ni svesni koliko bi trebalo da budemo zahvalni na onome što imamo. Važna lekcija o životu. Upoznali smo se i sa načinom rada terapeuta u samom udruženju, koji su nam približili svakodnevne poteškoće. Nadam se da će ova naša poseta biti ispraćena i da će inspirisati još ljudi da dođu i podignu svest o njihovoj borbi. Sa naše strane, uverena sam da ćemo nastaviti saradnju u mesecima koji dolaze. Posebnu zahvalnost dugujemo našim partnerima, koji su nas podržali u našoj misiji da kroz sport i njegove vrednosti pružimo ruku prijateljstva organizaciji koja istinski pomera granice u svakom smislu".

KSS se zahvaljuje Triglav osiguranju, Voda Vodi i PanGrafu na nesebičnoj podršci i pomoći, bez koje aktivnosti koje KSS realizuje ne bi mogle tako uspešno da se sprovedu.

