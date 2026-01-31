Slušaj vest

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za finansije i marketing Filip Sunturlić i predstavnice sektora marketinga KSS Nataša Kovačević Stojaković i Ana Radović, posetili su Specijalnu olimpijadu Srbije u Pančevu, u ŠOSO ,,Mara Mandić“, u društvu predstavnika partnera KSS Voda Vode, Triglav osiguranja i PanGrafa i podelili 60 paketića članovima Specijalne olimpijade u duhu proteklih praznika i školske slave Svetog Save.

Kao i uvek, podrška Košarkaškog saveza Srbije Specijalnoj olimpijadi je nesebična, iskrena i izuzetno značajna, a osmesi na licima dece govorili su više od reči.

Članovi Specijalne olimpijade istakli su da se raduju novim utakmicama muške i ženske reprezentacije, novim susretima i glasnom navijanju, jer zajedno gradimo prave vrednosti i šampionski duh, o čemu je govorio i direktor Specijalne Olimpijade Srbije Aleksandar Stanojević.

„Današnji susret sa Košarkaškim savezom Srbije u Pančevu bio je ispunjen radošću, osmesima i snažnim porukama zajedništva. Za naše sportiste ovakva pažnja i podrška imaju ogroman značaj, jer im daju dodatnu motivaciju i potvrdu da su ravnopravan deo sportske porodice. Iskrena i kontinuirana podrška KSS Specijalnoj Olimpijadi Srbije predstavlja pravo partnerstvo zasnovano na poverenju i zajedničkim vrednostima. Od srca zahvaljujem Košarkaškom savezu Srbije na prijateljstvu i razumevanju, uz radost što zajedno nastavljamo da gradimo sportski duh, solidarnost i inkluziju.”

Potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić podelio je paketiće sa Marijom Kalinić iz „Pangrafa“ i tom prilikom rekao:

„Zahvalio bih se Specijalnoj olimpijadi Srbije i njenim sportistima na dočeku. Danas smo imali priliku da sa sportistima Specijalne olimpijade razgovaramo o važnosti bavljenja sportom i njegovom doprinosu u izgradnji ličnosti i karaktera. Upoznali smo se sa zanimljivošću da su neki sportisti specijalne olimpijade osnovali svoje porodice, postali roditelji, zaposlili se, ali iako godine prolaze oni ostaju članovi ove organizacije, što je jasan pokazatelj vrednog i značajnog rada koji menja i utiče na naše društvo. Hvala našim uvaženim partnerima Triglav osiguranju, Voda Vodi i PanGrafu na podršci našoj akciji „Zvuci praznične igre“.

O ovom prelepom susretu, predstavnica sektora marketinga KSS Nataša Kovačević Stojaković, rekla je:

„Sportisti Specijalne olimpijade Srbije potvrda su da prepreke ne postoje, da jedine limite postavljamo sami. Naši reprezentativci ponosno brane našu trobojku na evropskoj i svetskoj pozornici i danas je bilo zadovoljstvo družiti se sa njima i razmenjivati priče i iskustva. Specijalna olimpijada Srbije sarađuje sa nama već tri godine, ali svaki put kada se sretnemo ne možemo da ostanemo ravnodušni na njihovu radost, pristup životu, istrajnost i posvećenost. U saradnji sa našim partnerima, nastavljamo sa intenzivnom razmenom ideja o unapređenju ovog projekta.”

KSS se i ovom prilikom zahvaljuje svojim partnerima Triglav osiguranju, Voda Vodi i PanGrafu, na velikoj podršci i pomoći i sjajnoj saradnji, bez koje naše akcije ne bi bile tako uspešne.

