Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio jeda njegova ekipa nema mnogo vremena za opravak i dodao da "crveno-beli" žele da nastave sa pobedama.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Pred nama je utakmica koja će se odigrati u za nas neobičajenom terminu, u podne, uz nikada manje vremena za oporavak i osveženje nakon utakmice Evrolige. Očekuje nas mlada, ambiciozna ekipa koja ima svoje želje i svoj kvalitet. Mi sa druge strane, kao što uvek apostrofiram želimo da gledamo sebe i našu igru. Želimo još jednu pobedu u ovom dobrom ritmu u kome se nalazimo uz svo uvažavanje ekipe Mege", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović naveo je da je Mega mlada ekipa koja može da iznenadi.

"Imamo obavezu da nastavimo sa pobedama jer smo u zaista u dobrom ritmu. Vremena nije bilo puno, odradili smo trening u subotu u vreme utakmice, i bićemo spremni za ovaj meč", izjavio je Miljenović.

Zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli grupe B sa 11 pobeda i tri poraza, dok je Mega na šestoj poziciji sa učinkom 5-9.