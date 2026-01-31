Devonte Grejem i Crvena zvezda okončali su saradnju.
ŠOK SA MALOG KALEMEGDANA: Devonte Grejem nije više košarkaš Zvezde!
Crveno-beli su ovu vest podelili na društvenim mrežama.
Dogovor je postignut uz obostrano razumevanje dve strane: kluba i igrača, bez daljih finansijskih obaveza KK Crvena zvezda prema igraču, navodi se na sajtu kluba sa Malog Kalemegdana.
Devonte Grejem je došao u Crvenu zvezdu, kao košarkaš sa NBA pedigreom, ali nije opravdao svoja očekivanja.
Uz to Grejem je sezonu počeo sa povredom, a kada se oporavio nikada u svom sjaju nije uspeo da pokaže svoj potencijal.
