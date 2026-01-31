Slušaj vest

Crveno-beli su ovu vest podelili na društvenim mrežama.

Dogovor je postignut uz obostrano razumevanje dve strane: kluba i igrača, bez daljih finansijskih obaveza KK Crvena zvezda prema igraču, navodi se na sajtu kluba sa Malog Kalemegdana.

Devonte Grejem je došao u Crvenu zvezdu, kao košarkaš sa NBA pedigreom, ali nije opravdao svoja očekivanja.

Uz to Grejem je sezonu počeo sa povredom, a kada se oporavio nikada u svom sjaju nije uspeo da pokaže svoj potencijal.

