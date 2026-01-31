Svi događaji
20:39

Kraj meča - 90:79

Očekivana i rutinska pobeda Partizana.

20:29

20:11

Treća četvrtina - 72:57

Kluž je početkom treće deonice prepolovio prednost crno- belih i došao na - 7 56:49.

Međutim nakon tajm-auta Penjaroje, crno-beli prave seriju 7:0 i ekspresno vraćaju ubedljivu prednost.

Pokuševski trojkom stavlja tačku na treću deonicu.

19:39

Poluvreme -  52:38

Crno-beli su zaigrali mnogo angažovanije u drugoj četvrtini. Prednost je konstano rasla do maksimalnih '+15, 50:35. Razigrali su se Pejn i Bonga.

Prve poene poene za crno- bele zabeležio je Aleksa Radanov i to trojka.

Braun i Džekiri upisali su po deset poena, a Osetkovski dodao devet.

19:04

Prva četvrtina - 25:23

Crno-beli su dobro ušli meč. Sterling Braun je upisao dve trojke, a jednu je pogodio Pejn.

Partizan je brzo stekao dvocifrenu prednost na svom povratku u "Arenu posle skoro dva meseca.

Ali crno-beli su potom stali. Kluž je brzo istopio prednost domaćina i na isteku prve deonice svega +2, za Partizan.

Džekiri sa osam poena najefikasniji u redovim domaćina.

17:27

Penjaroja pred Kluž

Đoan Penjaroja

17:22

Partizan odličan u ABA ligi

Za razliku od Evrolige gde su crno-beli pri samom dnu tabele, Partizan odlično stoji u ABA ligi. Crno-beli imaju skor 15-1 i jedino ispred njih je Dubai koji još uvek nije osetio gorčinu poraza.