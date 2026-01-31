PARTIZAN NASTAVIO POBEDNIČKU SERIJU U ABA LIGI: Crno-beli srušili Kluž - protiv neporaženog Dubaija za prvo mesto u grupi! Debitovao Radanov
Košarkaši Partizana savladali su Kluž rezultatom 90:79 u utakmici 17. kola ABA lige.
Partizan je tako zabeležio i 16 pobedu u 17 mečeva i u poslednjeg kolu protiv vodećeg i neporaženog Dubaija igraće za prvo mesto u grupi.
Dubai je u prvom meču slavio sa 82:70 i crno -belima je za prvo mesto potrebna pobeda sa više od 12 razlike.
Kluž je na trećem mestu sa učinkom 9-5.
Пласман обезедио Sofascore
Partizan je dobro ušao u meč, brzo stekao dvocifrenu prednost, ali su crno-beli potom stali što je Kluž iskoristio i vratio se u meč.
Sjajnom drugom deonicom crno-beli su faktički prelomili meč kad su otišli na +15.
U drugom poluvremenu Partizan nije dozvoljavao gostima da uhvate priključak i rutinski priveo meč kraju.
Na ovom meču za Partizan je debitovao Aleksa Radanov koji je za 17. minuta upisao četiri poena.
Osetkovski je bio najefikasniji sa 20 poena. Sterling Braun je dodao 15, a Džekiri 12 špoena
Foto galerija
Treća četvrtina - 72:57
Kluž je početkom treće deonice prepolovio prednost crno- belih i došao na - 7 56:49.
Međutim nakon tajm-auta Penjaroje, crno-beli prave seriju 7:0 i ekspresno vraćaju ubedljivu prednost.
Pokuševski trojkom stavlja tačku na treću deonicu.
Poluvreme - 52:38
Crno-beli su zaigrali mnogo angažovanije u drugoj četvrtini. Prednost je konstano rasla do maksimalnih '+15, 50:35. Razigrali su se Pejn i Bonga.
Prve poene poene za crno- bele zabeležio je Aleksa Radanov i to trojka.
Braun i Džekiri upisali su po deset poena, a Osetkovski dodao devet.
Prva četvrtina - 25:23
Crno-beli su dobro ušli meč. Sterling Braun je upisao dve trojke, a jednu je pogodio Pejn.
Partizan je brzo stekao dvocifrenu prednost na svom povratku u "Arenu posle skoro dva meseca.
Ali crno-beli su potom stali. Kluž je brzo istopio prednost domaćina i na isteku prve deonice svega +2, za Partizan.
Džekiri sa osam poena najefikasniji u redovim domaćina.