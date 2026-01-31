Košarkaši Partizana savladali su Kluž rezultatom 90:79 u utakmici 17. kola ABA lige.

Partizan je tako zabeležio i 16 pobedu u 17 mečeva i u poslednjeg kolu protiv vodećeg i neporaženog Dubaija igraće za prvo mesto u grupi.

Dubai je u prvom meču slavio sa 82:70 i crno -belima je za prvo mesto potrebna pobeda sa više od 12 razlike.

Partizan je dobro ušao u meč, brzo stekao dvocifrenu prednost, ali su crno-beli potom stali što je Kluž iskoristio i vratio se u meč.

Sjajnom drugom deonicom crno-beli su faktički prelomili meč kad su otišli na +15.

U drugom poluvremenu Partizan nije dozvoljavao gostima da uhvate priključak i rutinski priveo meč kraju.

Na ovom meču za Partizan je debitovao Aleksa Radanov koji je za 17. minuta upisao četiri poena.