Košarkaši Partizana savladali su Kluž rezultatom 90:79 u utakmici 17. kola ABA lige.

Partizan je tako zabeležio i 14 pobedu u 15 mečeva i u poslednjeg kolu protiv vodećeg i neporaženog Dubaija igraće za prvo mesto u grupi.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Srećni smo što smo što smo pobedili utakmicu. Težak meč za nas, Kluž je dobar tim, veliki tim. Posebno kada se uzme u obzir da smo pre 44 sata igrali vrlo tešku utakmicu u gostima protiv Milana, mislim da smo igrali dobro, kontrolisali smo ceo meč, osim pet minuta u prvoj četvrtini. Igrali smo konstantno i solidno, srećni smo zbog pobede."

Prokomentarisao je Penjaroja i debi Alekse Radanova:

"Prva utakmica, nije imao trening sa timom. Ima iskustva i danas je pokazao da može da nam pomogne u narednim nedeljama. Važan je igrač, Može da igra na tri pozicije, igrao je dobru utakmicu posebno kada se uzme u obzir da nije trenirao."

Da li će biti povrataka pred duplo kolo u Evroligi kada su povređeni u pitanju, Penjaroja kaže:

- Ne znam, nemam novosti o njima", zaključio je Penjaroja.