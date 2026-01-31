Slušaj vest

Hornetse su predvodili Brendon Miler sa 26 poena uz osam skokova i Kolin Sekston sa 21 poenom, od kojih je ubacio svih pet trojki.

Lamelo Bol pobedi je doprineo sa 16 poena, osam skokova i osam asistencija, Majls Bridžis sa 14 poena i šest skokova, a Kon Knipel sa 13 poena, šest asistencija i četiri skoka.

U ekipi San Antonija Dilan Harper bio je najefikasniji sa 20 poena, Stefon Kasl imao je 16 poena, devet asistencija i šest skokova, a Viktor Vembanjama 16 poena i osam skokova.

Šarlot je sa šest uzastopnih pobeda napravio najduži niz pobeda u poslednjih gotovo 10 godina, nakon marta 2016. godine, kada je ekipa ostvarila sedam uzastopnih.

(Beta)