Košarkaši Partizana savladali su Kluž rezultatom 90:79 u utakmici 17. kola ABA lige.

Partizan je tako zabeležio i 14 pobedu u 15 mečeva i u poslednjeg kolu protiv vodećeg i neporaženog Dubaija igraće za prvo mesto u grupi.

Na ovom meču za crno- bele je debitovao Aleksa Radanov koji je izneo svoje impresije posle meča.

"Nisam iznenađen. Godinama već komuniciramo, ali se nikada nije došlo do saradnje. Išao sam u nekom drugom smeru. Ne da nisam želeo da stupim u kontakt, jednostavno su druge okolnosti uticale. Sada se otvorilo i mislim da je ovo najbolji trenutak da dođem" objasnio je Radanov.

Njegov prelazak u Partizan izazvao je mnogo reakcija:

   "Znam kakva je reakcija javnosti na moj dolazak zbog perioda u Zvezdi. Da sada ne pričam o tome, nije bilo baš tako kako se predstavlja. Jesam igrao dugo u Zvezdi, ali nisam imao kontinuitet igre, nisam dobijao pravu šansu, pa da sada ispadne, kako ljudi kažu, da sam izdao Zvezdu. Pričaću malo šire o tome, da objasnim kako to zapravo jeste. Nemam nikakvu grižu savesti što sam došao u Partizan."

