Nažalost, srpski reprezentativac Nikola Jović nije se proslavio na ovom meču. Katastrofalno šutersko veče imao je mladi as Majamija. Za 15 minuta zabeležio je samo dva poena uz očajnih 1/6 iz igre. Za dva je šutirao 1/4, a za tri poena 0/2. Imao je dva skoka, po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu i dve izgubljene.