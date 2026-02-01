NIKOLA ĆE OVAJ MEČ ŽELETI DA ZABORAVI ŠTO PRE! Oslabljeni Bulsi iznenadili Majami, Jović ništa nije mogao da ubaci! (VIDEO)
Košarkaši Majamija priredili su neprijatno iznenađenje svojim navijačima.
Bez trojice najboljih igrača, Džoša Gidija, Nikole Vučevića i Kobija Vajta, Čikago Bulsi usred Majamija savladali su tim Erika Spolstre rezultatom 125:118.
Nažalost, srpski reprezentativac Nikola Jović nije se proslavio na ovom meču. Katastrofalno šutersko veče imao je mladi as Majamija. Za 15 minuta zabeležio je samo dva poena uz očajnih 1/6 iz igre. Za dva je šutirao 1/4, a za tri poena 0/2. Imao je dva skoka, po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu i dve izgubljene.
Najzaslužniji za trijumf Čikaga bio je Ajo Dosunmu sa 29 poena, a pratili su ga Buzelis sa 21 i Okoro sa 20 poena.
U ekipi Maajamija najefikasniji bio je Larson sa 22 poena, dok je Adebajo meč završio sa 21 poenom i 11 skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: