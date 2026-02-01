Slušaj vest

Košarkaši Majamija priredili su neprijatno iznenađenje svojim navijačima.

Bez trojice najboljih igrača, Džoša Gidija, Nikole Vučevića i Kobija Vajta, Čikago Bulsi usred Majamija savladali su tim Erika Spolstre rezultatom 125:118.

Nažalost, srpski reprezentativac Nikola Jović nije se proslavio na ovom meču. Katastrofalno šutersko veče imao je mladi as Majamija. Za 15 minuta zabeležio je samo dva poena uz očajnih 1/6 iz igre. Za dva je šutirao 1/4, a za tri poena 0/2. Imao je dva skoka, po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu i dve izgubljene.

Najzaslužniji za trijumf Čikaga bio je Ajo Dosunmu sa 29 poena, a pratili su ga Buzelis sa 21 i Okoro sa 20 poena.

U ekipi Maajamija najefikasniji bio je Larson sa 22 poena, dok je Adebajo meč završio sa 21 poenom i 11 skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

