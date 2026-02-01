Slušaj vest

Košarkaš Filadelfije Pol Džordž suspendovan je na 25 utakmica zbog kršenja antidoping programa, potvrdila je u subotu NBA liga.

NBA nije precizirala o kakvom prekršaju je reč niti o kojoj supstanci se radi, a Džordž je u saopštenju naveo da je uzeo nešto što je bilo "neprikladno".

Srpski zet - američki košarkaš Pol Džordž Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia

"Tokom proteklih nekoliko godina, pričao sam o važnosti mentalnog zdravlja i tokom nedavnog lečenja sopstvenog problema, napravio sam grešku uzimajući neprikladan lek", naveo je Džordž.

On se izvinio ekipi i navijačima, rekavši da preuzima punu odgovornost za svoje postupke.

Suspenzija od 25 utakmica, prema uslovima sporazuma između NBA i Udruženja košarkaša lige, nagoveštava da je ovo prvi prekršaj za Džordža. Suspenzija počinje od noćas od utakmice protiv Nju Orleansa.

Suspenzija će ga koštati oko 11,7 miliona dolara od njegove plate od 51,7 miliona dolara, odnosno 469.691 dolara po utakmici.

Očekuje se da će se vratiti na teren 25. marta, u utakmici protiv Čikaga.

Džordž je u proseku u 27 utakmica ove sezone postizao 16 poena.

Srpski zet

NBA superstar u braku je sa Srpkinjom Danijelom Rajić.

Njih dvoje su se upoznali u Majamiju 2015. godine. U tom periodu Danijela je radila kao go-go igračica i striptizeta. Viđali su se nekoliko meseci pre nego je otkriveno da je Danijela zatrudnela.

Pol Džordž je tvrdio da Olivija nije njegovo dete, ali je Danijela tužila košarkaša sudu. DNK analizom je utvrđeno da je Džordž otac devojčice.

1/3 Vidi galeriju Danijela Rajić i Pol Džordž na finalu US Opena Foto: Screenshot

Danijela je potom tužila Džordža, jer joj je navodno ponudio milion dolara da pobaci, ali je kasnije odustala od tužbe.

Onda je košarkaš uzvratio udarac. Tužio je lepu Srpkinju i tražio da on bude staratelj devojčice. Oni su se dugo povlačili po sudovima, pa su se dogovorili da dele starateljstvo.

Nakon nekog vremena obnovili su romansu i dobili još dvoje dece - ćerku Natašu i sina Vuka.