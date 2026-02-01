Slušaj vest

Košarkaš rumunskog Kluža, Dušan Miletić, izneo je svoje utiske nakon meča sa Partizanom u Beogradskoj areni.

Kluž je doživeo sinoć poraz od crno-belih u Beogradu, a Miletić je meč završio sa osam poena i sedam skokova.

"Nisam zadovoljan ali želim izvući pouke i sledeću utakmicu odigrati bolje", rekao je Dušan.

Prokomentarisao je Dušan i aktuelnu situaciju u svom bivšem klubu Partizanu.

"Prošli su kroz velike promene. Sada imaju drugi sistem i u napadu i u odbrani. Ipak, klub je dobro to podneo, pretrpeli su veliki udarac, ali verujem da će Partizan izaći jači iz svega toga", uveren je Miletić.

Prethodnih dana pojavila se vest da ćemo srpskog centra od naredne sezone ponovo gledati u dresu crno-belih, pa je novinare zanimalo kako to komentariše:

"Ne mogu kontrolisati priče. Ja sam igrač Kluža. Moj fokus je na tome da sezonu završim zdrav, a onda na leto vidim šta je najbolje za mene", poručio je Dušan Miletić.

