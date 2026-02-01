Slušaj vest

Sjajne vesti stižu iz Amerike - srpski košarkaš Bogdan Bogdanović uspešno se oporavio od povrede koja ga je više od mesec dana odvojila od terena.

Problemi sa povredama zadaju ozbiljne probleme Bogdanu Bogdanoviću u njegovoj devetoj NBA sezoni.

Kapiten Srbije nije igrao od 26. decembra, kada se na utakmici protiv Portlanda požalio na povredu kuka i napustio teren posle svega dva minuta igre.

Detaljnih informacija nije bilo, Klipersi su iz meča u meč obaveštavali javnost da zbog povrede neće biti u sastavu, ali niko nije znao kada se očekuje njegov povratak na teren.

Američki mediji sada prenose da je bogdan dobio zeleno svetlo od lekarskog tima Klipersa i da će biti na raspolaganju treneru Tajronu Luu u nedelju na meču protiv Finiksa.

Podsetimo, srpski košarkaš je zbog brojnih problema sa povredama ove sezone odigrao samo 16 utakmica.