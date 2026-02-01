Slušaj vest

U beogradskom hotelu "Kraun plaza" održan je žreb za Kup Radivoja Koraća.

U četvrtfinalu će se sastati:

Grupa A

Crvena zvezda - Borac

Spartak - Zlatibor

Grupa B

Partizan - FMP

Mega - OKK Beograd

U polufinalu igraju pobednici Crvena zvezda / Borac - Spartak / Zlatibor, odnosno Partizan / FMP - Mega / OKK Beograd.

Završni turnir Kupa Radivoj Korać održaće se od 18. do 21. februara u dvorani "Čair" u Nišu.

Pre žreba su proglašeni najbolji u konkurenciji košarkašica, košarkaša i nvoinara.

Najbolja košarkašica drugu godinu zaredom je Jovana Nogić.

U konkurenciji košarkaša, to je Nikola Jokić.

Najbolji novinar koji prati košarku je Darko Plavšić.

