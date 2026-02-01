Završni turnir Kupa Radivoj Korać održaće se od 18. do 21. februara u dvorani "Čair" u Nišu
PAKAO ZA PARTIZAN, ZVEZDI LAKŠI PUT DO FINALA: Održan žreb za Kup Radivoja Koraća
U beogradskom hotelu "Kraun plaza" održan je žreb za Kup Radivoja Koraća.
U četvrtfinalu će se sastati:
Grupa A
Crvena zvezda - Borac
Spartak - Zlatibor
Grupa B
Partizan - FMP
Mega - OKK Beograd
U polufinalu igraju pobednici Crvena zvezda / Borac - Spartak / Zlatibor, odnosno Partizan / FMP - Mega / OKK Beograd.
Završni turnir Kupa Radivoj Korać održaće se od 18. do 21. februara u dvorani "Čair" u Nišu.
Pre žreba su proglašeni najbolji u konkurenciji košarkašica, košarkaša i nvoinara.
Najbolja košarkašica drugu godinu zaredom je Jovana Nogić.
U konkurenciji košarkaša, to je Nikola Jokić.
Najbolji novinar koji prati košarku je Darko Plavšić.
