Košarkaši Dubaija pobedili su na svom terenu Igokeu sa 94:78 (31:21, 13:16, 32:22, 18:19), u utakmici 17. kola Grupe A ABA lige.

Dubai je upisao i 15. pobedu u ABA ligi i prvi je na tabeli Grupe B, dok je Igokea četvrta sa sedam pobeda i osam poraza.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Dvejn Bejkon sa 23 poena, Aleksa Avramović je dodao 14, dok su po 11 poena postigli Mfiondu Kabengele i Džanan Musa.

U timu Igokee najbolji su bili Aleksandar Lazić i Dragan Milosavljević sa po 13 poena.

Košarkaši Dubaija će u narednom kolu ABA lige gostovati Partizanu, dok će Igokea u goste Krki.