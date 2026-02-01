Slušaj vest

Ovo je drugi poraz Panatinaikosa u domaćem prvenstvu, koji sada sve više zaostaje za Olimpijakosom, koji je i dalje bez poraza.

Ergin Ataman u očaju Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Gints Ivuskans / AFP / Profimedia, Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U pobedi Arisa Elajdža Mitru-Long je bio najefikasniji sa 24 poena i šest skokova, dok je Amin Nua upisao dabl-dabl sa 19 poena i deset skokova. Brajs Džons je imao 16 poena i šest skokova, dok je srpski košarkaš Danilo Anđušić utakmicu okončao sa 11 poena, koliko je imao i Kostas Adetokumbo.

Kod Panatinaikosa Huančo Ernangomes je upisao dabl-dabl sa 16 poena i 11 skokova, isti broj poena upisao je i Šorts, dok je jedan manje imao Džerijen Grent.

 Aris je bio bolja ekipa i zaslužio je da slavi i posle 40 minuta košarke. ali je Panatinaikos uspeo da se vrati i na kraju izbori produžetak.

Međutim u dodatnih pet minuta meča, "zeleni" nisu uspeli da se oporave, pa su tako upisali novi poraz, koji samo govori u kakvoj se krizi nalazi ovaj klub.

Utakmicu je obeležilo i isključenje Ergina Atamana, koji je pod sve većim pritiskom na klupi kluba iz Atine.

Pred Panatinaikos su utakmice u novom duplom kolu Evrolige, gde će u petak u Beogradu se sastati sa Partizanom.

