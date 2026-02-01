Slušaj vest

Košarkaši Arisa pobedili su Panatinaikos102:95 u utakmici 17. kola šampionata Grčke i tako priredili veliki šok za favorita iz Atine.

Posle meča, kontroverzni predsednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, bljuvao vatru nakon neuspeha svog tima, a na tapetu je bio glavni trener Ergin Ataman.

Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Odavno je jasno da se Atamanu drma klupa u Atini, a ove reči Janakopulosa dodatno su podgrejale priče o odlasku turskog trenera sa klupe atinskog kluba:

- Glavni treneri, pomoćni treneri, nemate pojma gde igrate, a? Ovo je Panatinaikos. Nadam se da ćete, kad se vratite u Atinu, ako uopšte imate pristojnosti da se vratite, svi podneti ostavke. I svi igrači zajedno - besneo je Janakopulos, pa se postavlja pitanje da li se drma klupa trenera Ergina Atamana - poručio je Janakopulos.

Ne propustiteFudbalSLEPI MIŠEVI PALI U SEVILJI: Betis u završnici pobedio Valensiju u Primeri
profimedia-1071219845.jpg
KošarkaATAMAN POLUDEO - PANATINAIKOS PONOVO IZGUBIO: Grčki velikan u krizi pred duel sa Partizanom...
Ergin Ataman
FudbalOPŠTA TUČA I HOROR U NIŠU! Napadnuti navijači Partizana, frka na ulici - snimak sa lica mesta! (VIDEO)
Tuča Grobara i navijača Radničkog iz Niša
FudbalSUPERLIGA SRBIJE! Novi Pazar i Spartak podelili bodove!
NOVI PAZAR-PARTIZAN_95.JPG

BONUS VIDEO:

Delije vređaju Atamana Izvor: Kurir