TOTALNO JE POLUDEO! Janakopulos napravio haos, Ataman dobija otkaz u Panatinaikosu? Potres u Atini!
Košarkaši Arisa pobedili su Panatinaikos102:95 u utakmici 17. kola šampionata Grčke i tako priredili veliki šok za favorita iz Atine.
Posle meča, kontroverzni predsednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, bljuvao vatru nakon neuspeha svog tima, a na tapetu je bio glavni trener Ergin Ataman.
Odavno je jasno da se Atamanu drma klupa u Atini, a ove reči Janakopulosa dodatno su podgrejale priče o odlasku turskog trenera sa klupe atinskog kluba:
- Glavni treneri, pomoćni treneri, nemate pojma gde igrate, a? Ovo je Panatinaikos. Nadam se da ćete, kad se vratite u Atinu, ako uopšte imate pristojnosti da se vratite, svi podneti ostavke. I svi igrači zajedno - besneo je Janakopulos, pa se postavlja pitanje da li se drma klupa trenera Ergina Atamana - poručio je Janakopulos.
BONUS VIDEO: