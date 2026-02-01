Slušaj vest

Košarkaši Arisa pobedili su Panatinaikos102:95 u utakmici 17. kola šampionata Grčke i tako priredili veliki šok za favorita iz Atine.

Posle meča, kontroverzni predsednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, bljuvao vatru nakon neuspeha svog tima, a na tapetu je bio glavni trener Ergin Ataman.

- Glavni treneri, pomoćni treneri, nemate pojma gde igrate, a? Ovo je Panatinaikos. Nadam se da ćete, kad se vratite u Atinu, ako uopšte imate pristojnosti da se vratite, svi podneti ostavke. I svi igrači zajedno - besneo je Janakopulos, pa se postavlja pitanje da li se drma klupa trenera Ergina Atamana - poručio je Janakopulos.

Drugi ovosezonski poraz u domaćem prvenstvu i mogući gubitak prve pozicije uoči plej-ofa, deluju kao kap koja je prelila čašu. Sve više se govori o "sporazumnom raskidu", iako Ataman ima važeći ugovor i za narednu sezonu.

Ataman je navodno već razmatrao mogućnost odlaska na leto, što dodatno podgreva spekulacije. U slučaju rastanka, najrealnija opcija za privremeno rešenje je Hristos Serelis, koji bi mogao da vodi tim do kraja sezone, uz podršku svlačionice – kao što je već činio u prošlosti.

Odluka bi mogla da bude doneta u narednim danima, jer je jasno da Panatinaikos u ovom trenutku traži "elektrošok" pred završnicu sezone u kojoj je domaćin Fajnal-fora.