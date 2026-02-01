Slušaj vest

I pored neuspeha, tim Svetislava Pešića je zadržao odličan skor 16-2, dok je Ulm ovom pobedom stigao do učinka 10-8.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ekipa iz Minhena je na ovom susretu bila značajno oslabljena. Igrala je bez kapitena Vladimira Lučića, Kamara Boldvina i Elajasa Heris.

U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Kristofer Ledlum sa 14 poena, uz 13 Kristijana Sengfeldera, dok je kod Bajerna najviše ubacio Justinian Džesup imao14 poena.

U narednom kolu Bajern će gostovati Hajdelbergu, dok Ulm na svom parketu dočekuje ekipu Triera.

