Slušaj vest

Košarkaši Ilirije pobedili su u ljubljanskom "Tivoliju" ekipu Cedevita Olimpije sa 96:93 (24:21, 22:20, 21:23, 29:29), u utakmici 16. kola Grupe B ABA lige.

1/26 Vidi galeriju ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Cedevita Olimpija je u poslednjem napadu imala šansu da meč odvede u produžetak, ali je neprecizan sa distance bio Jaka Blažič.

Iliriju je do pobede u gradskom derbiju vodio Edo Murić sa dabl-dabl učinkom od 21 poena i 10 skokova, srpski košarkaš Boban Marjanović je postigao poen manje, uz tri uhvaćene lopte, dok je Robert Jurković upisao 18 poena i tri skoka.

U ekipi Cedevita Olimpije bolji od ostalih je bio Blažič sa 22 poena, uz tri skoka, Metju Hert je postigao 20 poena, uz tri uhvaćene lopte, a Di-Džej Stjuart je upisao 13 poena, šest asistencija i četiri skoka.

Cedevita Olimpija prvu fazu ABA lige završava na trećem mestu Grupe B sa skorom 11/5, dok Ilirija kolo pre kraja na poslednjem, devetom mestu, ima učinak od četiri pobede i 11 poraza.

Ilirija u poslednjem kolu prve faze ABA lige gostuje Bosni.