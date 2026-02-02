Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su bolan poraz na svom terenu od aktulenog šampiona.

Denver - Oklahoma, Nikola Jokić Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Oklahoma, predvođena fantastičnim Šej Gildžesom-Aleksanderom ubedljivo je savladala tim iz Kolorada rezultatom 121:111.

U svom drugom meču posle jednomesečne pauze Nikola nikako nije uspevao da pronađe ritam. Tanderi su nametnuli ritam koji im savršeno odgovara - čvrstom, agresivnom odbranom uspeli su da izbace Jokića i njegove saigrače iz zone komfora.

Za pola sata igre Nikola Jokić je upisao svega 16 poena, uz sedam skokova i osam asistencija. Bio je prilično pasivan najbolji igrač Nagetsa na ovom meču, šutirao je 6/9 iz igre i ubacio jednu trojku iz dva pokušaja. Somborac je imao i šest izgubljenih lopti na ovom meču, što jasno govori da će mu ipak biti potrebno još vremena da pronađe svoju prepoznatiljivu igru nakon duge pauze.

Nažalost, nije samo Jokić bio u kontra ritmu na ovom meču... I Džamal Marej prikazao je partiju za zaborav - zabeležio je samo 12 poena uz očajnih 4/16 iz igre (1/8 za tri poena).

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Pejton Votson sa 29 postignutih poena.

S druge strane, aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander dao je više poena nego Nikola i Džamal zajedno - 34, a uz to imao je i čak 13 asistencija.

Odličan je bio i Kejson Volas, koji je utakmicu završio sa 27 poena, dok su Vigins i Holmgren dodali po 14.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium