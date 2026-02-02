OVAKVE BROJKE JOKIĆA NE VIĐAMO ČESTO! Šampion zadao ozbiljan šamar Nagetsima, Nikola potpuno nemoćan!
Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su bolan poraz na svom terenu od aktulenog šampiona.
Oklahoma, predvođena fantastičnim Šej Gildžesom-Aleksanderom ubedljivo je savladala tim iz Kolorada rezultatom 121:111.
U svom drugom meču posle jednomesečne pauze Nikola nikako nije uspevao da pronađe ritam. Tanderi su nametnuli ritam koji im savršeno odgovara - čvrstom, agresivnom odbranom uspeli su da izbace Jokića i njegove saigrače iz zone komfora.
Za pola sata igre Nikola Jokić je upisao svega 16 poena, uz sedam skokova i osam asistencija. Bio je prilično pasivan najbolji igrač Nagetsa na ovom meču, šutirao je 6/9 iz igre i ubacio jednu trojku iz dva pokušaja. Somborac je imao i šest izgubljenih lopti na ovom meču, što jasno govori da će mu ipak biti potrebno još vremena da pronađe svoju prepoznatiljivu igru nakon duge pauze.
Nažalost, nije samo Jokić bio u kontra ritmu na ovom meču... I Džamal Marej prikazao je partiju za zaborav - zabeležio je samo 12 poena uz očajnih 4/16 iz igre (1/8 za tri poena).
Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Pejton Votson sa 29 postignutih poena.
S druge strane, aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander dao je više poena nego Nikola i Džamal zajedno - 34, a uz to imao je i čak 13 asistencija.
Odličan je bio i Kejson Volas, koji je utakmicu završio sa 27 poena, dok su Vigins i Holmgren dodali po 14.
