Prvi put u karijeri Kanađanin Džamal Marej izabran je za prestižnu Ol-star utakmicu NBA lige.

Dobio je Marej mesto među rezervama, pa će Denver prvi put posle 2010. godine imati dva predstavnika na prestižnoj utakmici. Podsetimo, tada su Karmelo Entoni i Čonsi Bilaps predstavljali tim iz Kolorada.

Pored Mareja, među rezervistima biće i Entoni Edvards iz Minesote, Čet Holmbren iz Oklahome, Kevin Durent (Hjuston), Devin Buker (Finiks), ali i Lebron Džejms, koji prvi put posle 21 godine neće biti starter. Poziv je dobio i Deni Avdija, sin legendrnog asa Zvezde Zufera Avdije, koji ove sezone blista u dresu Portlanda.

Što se tiče Istoka, odlučeno je da na klupi budu Donovan Mičel (Klivlend), Karl Entoni Tauns (Njujork), Paskal Sijakam (Indijana), Skoti Barns (Toronto), Džejlen Džonson (Atlanta), Džejlen Duran (Detroit) i Norman Pauel (Majami).

