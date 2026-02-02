Slušaj vest

Nije tajna da najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je verovatno najmanje poštovani superstar u istoriji lige.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave - grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a arbitri uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu.

Tako je bilo i prethodne noći.

Denver je na svom terenu poražen od Oklahome rezultatom 121:111 uz krajnje diskutabilan sudijski kriterijum.

Igrači Oklahome igrali su izuzetno agresivnu odbranu na Jokiću, nisu birali sredstva da ga zaustave, a Srbin je izveo samo četiri slobodna bacanja. S druge strane, zaštićeni MVP Šej Gildžes-Aleksander dobijao je faul za svaki kontakt, pa je čak 13 puta bio na liniji za bacanja.

To se nimalo nije dopalo treneru Adelmanu, koji je imao šta da kaže sudijama nakon meča.

"Sudije sviraju ono što vide, ali je činjenica da se centrima u ovoj ligi sudi potpuno drugačije nego bekovima. To je prosto istina. Različiti delovi terena imaju različit kriterijum. Nikola je čitavu utakmicu bio pod kontaktom, cela ekipa Oklahome ga je čuvala, a on završi sa četiri bacanja, dok njihov najbolji igrač izvede 13. Moramo da naučimo da igramo kroz taj kontakt".

Ipak, Adelman je istakao da sudije nisu krive za poraz njegovog tima.

"Nismo izgubili zbog sudija, već zato što nismo bili dovoljno dobri. Imali smo 18 izgubljenih lopti, što je nedopustivo u ovakvim utakmicama. Forsirali smo neke situacije umesto da tražimo slobodnog igrača. Oklahoma ima istorijski dobru odbranu i nismo odgovorili na pravi način", dodao je Adelman.