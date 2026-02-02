Kada je sve bilo gotovo i kada su treneri krenuli jedan ka drugom da se pozdrave Marković je uzeo loptu, pretrčao skoro ceo teren da zakuca. Zakasnio je, poeni nisu priznati, ali je napravio opštu ludnicu na terenu.

- Mora da nauči da se to ne radi, neko će na kraju krajeva da mu slomi ruku za to. Mislim, šteta za igrački, malo udaraš na ponos ekipe, možda smo mi bili malo uspavaniji i nismo bili spremni ratnički, ali mora da nauči u nekom momentu da se to ne radi kad je sve gotovo. Super je dečko, talentovan je, ali to se ne radi - jasno je poručio Obradović.