Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u fenomenalnom meču poraženi su od Mege u ABA ligi rezultatom 107:102.

Crveno-bele uništio je Bogoljub Marković koji je susret završio sa 29 poena, deset skokova i šest asistencija, ali je na samom kraju jednim potezom izazvao totalni haos

Mega - Crvena zvezda Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Kada je sve bilo gotovo i kada su treneri krenuli jedan ka drugom da se pozdrave Marković je uzeo loptu, pretrčao skoro ceo teren da zakuca. Zakasnio je, poeni nisu priznati, ali je napravio opštu ludnicu na terenu.

Ne propustiteKošarkaHAOS NA KRAJU ZVEZDINE UTAKMICE! Košarkaš Mege razbio crveno-bele, pa ovim potezom razbesneo Obradovića, nastala ozbiljna frka (VIDEO)
Saša Obradović i Bogoljub Marković

Sada je mladom igraču Mege brutalnu poruku poslao trener Zvezde Saša Obradović.

- Mora da nauči da se to ne radi, neko će na kraju krajeva da mu slomi ruku za to. Mislim, šteta za igrački, malo udaraš na ponos ekipe, možda smo mi bili malo uspavaniji i nismo bili spremni ratnički, ali mora da nauči u nekom momentu da se to ne radi kad je sve gotovo. Super je dečko, talentovan je, ali to se ne radi - jasno je poručio Obradović.

Ne propustiteEvroligaŽESTOK ODGOVOR NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE! Saša Obradović odbrusio na ovo pitanje posle Dubaija!
Saša Obradović
EvroligaPRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA NAKON RUŠENJA DUBAIJA! Trener Crvene zvezde zagrmeo posle pobede!
Saša Obradović
Evroliga"SADA VIŠE NEMA IZGOVORA! SVI OČEKUJU VELIKE STVARI!" Saša Obradović jasan pred okršaj Zvezde i Dubaija!
Saša Obradović
KošarkaNAPETO! KOG TO JUTJUBERA JE NAPAO SAŠA OBRADOVIĆ? Žestoka konferencija u Pioniru!
Saša Obradović

 BONUS VIDEO:

Saša Obradović ljut daje izjavu Izvor: Arena Sport