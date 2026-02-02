"NEKO ĆE RUKU DA MU SLOMI! TO SE NE RADI!" Saša Obradović poslao brutalnu poruku jednom košarkašu: "Udaraš na ponos ekipe..."
Košarkaši Crvene zvezde u fenomenalnom meču poraženi su od Mege u ABA ligi rezultatom 107:102.
Crveno-bele uništio je Bogoljub Marković koji je susret završio sa 29 poena, deset skokova i šest asistencija, ali je na samom kraju jednim potezom izazvao totalni haos.
Kada je sve bilo gotovo i kada su treneri krenuli jedan ka drugom da se pozdrave Marković je uzeo loptu, pretrčao skoro ceo teren da zakuca. Zakasnio je, poeni nisu priznati, ali je napravio opštu ludnicu na terenu.
Sada je mladom igraču Mege brutalnu poruku poslao trener Zvezde Saša Obradović.
- Mora da nauči da se to ne radi, neko će na kraju krajeva da mu slomi ruku za to. Mislim, šteta za igrački, malo udaraš na ponos ekipe, možda smo mi bili malo uspavaniji i nismo bili spremni ratnički, ali mora da nauči u nekom momentu da se to ne radi kad je sve gotovo. Super je dečko, talentovan je, ali to se ne radi - jasno je poručio Obradović.
